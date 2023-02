"Vous avez un retard de paiement" : attention à cette nouvelle arnaque à la fausse amende par SMS

Si toutefois vous êtes victime de l'une de ces arnaques, certains réflexes sont à connaître, à mettre en œuvre au plus vite. "La première démarche, c'est de déposer une plainte auprès du commissariat, en joignant le SMS reçu, auquel on a malheureusement répondu", avance Me Hayet Djefaflia, avocate pénaliste du barreau de Montpellier. Vous pouvez également transférer le message frauduleux au numéro 33700, une plateforme gouvernementale de signalement des spams vocaux et SMS, mais également le faire remonter sur le site internet-signalement.gouv.fr, également mis en place par l'État.

N'oubliez pas non plus d'en "informer votre banquier, l'alerter, pour qu'il puisse au moins stopper les opérations qui seraient en cours", poursuit la juriste. Dans la plupart des cas, il est toutefois difficile de récupérer son argent. Les auteurs de l'arnaque, en majorité étrangers, sont rarement interpellés. Un seul conseil donc : faire preuve de la plus grande vigilance, d'autant que les amendes ne sont pas les seuls leviers sur lesquels les cybercriminels misent. Ces derniers mois, des messages invitant à réclamer l'indemnité carburant ou à acheter des vignettes de circulation Crit'air ont aussi essaimé.