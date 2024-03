Voyage d'Anne Hidalgo à Tahiti : une enquête ouverte, la mairie de Paris perquisitionnée

Une perquisition par la brigade financière est menée à l'Hôtel de Ville de Paris ce mardi. Elle fait suite aux voyages d'Anne Hidalgo en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie. Une enquête a été ouverte par le Parquet national financier.

Des perquisitions sont en cours ce mardi à l'Hôtel de Ville de Paris et ses annexes dans le cadre d'une enquête du parquet national financier (PNF) sur les conditions du voyage controversé de la maire Anne Hidalgo en octobre 2023 à Tahiti, a indiqué une source judiciaire à LCI-TF1, confirmant une information du Monde. Ces perquisitions sont menées par la Brigade de répression de la délinquance économique en présence de magistrats du PNF.

L'enquête, ouverte en novembre pour prise illégale d'intérêts et détournement de fonds publics, porte sur le "déplacement à Tahiti de Mme Anne Hidalgo et d'une délégation de la ville de Paris" notamment à la suite d'une plainte de l'association AC! Anti-corruption, a précisé cette source judiciaire.

Cette enquête s'inscrit "naturellement dans la suite du signalement adressé au parquet national financier et s'est poursuivie ce jour par la remise volontaire par la Ville des documents complémentaires sollicités", indique la Ville de Paris dans un communiqué, précisant avoir "d'ores et déjà produit volontairement les justificatifs relatifs" à ces déplacements.

À l'automne, le Parquet national financier (PNF) avait confirmé aux médias être en train d'analyser le signalement d'un élu et la plainte d'une association anticorruption visant le voyage de la maire de Paris Anne Hidalgo en octobre en Polynésie. Le PNF avait détaillé avoir "reçu un premier signalement (provenant d'un élu parisien NDLR) sur ces faits provenant d'un élu et vient de recevoir par l'intermédiaire du parquet de Paris, une plainte déposée par l'association AC".

Le patron de la fédération de Paris de Renaissance Sylvain Maillard avait par ailleurs également affirmé avoir signalé mercredi ce déplacement à la procureure de la République, dans un entretien au Parisien. "On ne part pas en vacances sur le dos du contribuable quand on est en déplacement professionnel", avait-il taclé.

De son côté, l'association "AC !! Anti-Corruption" avait porté plainte le 14 novembre contre X pour détournement de fonds publics. Sa plainte questionne le "but affiché" du déplacement, qui était de "vérifier les installations de surf, dans le cadre des JO 2024" qui se tiendront du 26 juillet au 11 août. Selon l'association, la maire de Paris en "a profité pour rendre visite à sa fille, qui vit sur une île proche de Tahiti".

Elle était accompagnée de deux adjoints mais aussi de son conjoint, souligne la plainte. "Immédiatement se pose la question de savoir qui a payé le déplacement", soulevait l'association.

Selon la Ville de Paris, les frais de transport de la délégation parisienne, composée de six personnes (trois élus et trois collaborateurs) se sont élevés à 40.955 euros, et les frais d'hébergement et de restauration à 18.545 euros.

La mairie "à la disposition de la justice"

La mairie avait indiqué le 15 novembre se tenir "à la disposition de la justice pour fournir tous les éléments nécessaires à la manifestation de la vérité", qui "permettront de démontrer une accusation sans le moindre fondement".

Le 10 novembre, la commission de la déontologie de la Ville de Paris avait qualifié le déplacement de "régulier sur le plan déontologique".

La commission avait "considéré qu'Anne Hidalgo a réalisé un déplacement à titre professionnel en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie financé par la collectivité parisienne du 16 au 21 octobre 2023 matin, ainsi qu'un voyage à titre privé du 21 octobre après-midi au 5 novembre 2023 pris en charge sur ses deniers personnels".