Après la mort de son fils, Yannick Alleno lance une association "pour les victimes des multirécidivistes"

Le chauffard, dont a été victime le jeune chef cuisinier, était en état d'ivresse quand il tentait de s'enfuir au volant de la puissante berline qu'il venait de dérober devant un restaurant. Le permis de conduire de cet homme, habitué des tribunaux pour une multitude d’affaires de vol, de recel, d’armes, de violences, avait été révoqué.

Cet individu, âgé de 25 ans, a été mis en examen mercredi pour "homicide et blessures involontaires aggravés, dégradations, violences volontaires, vol et délit de fuite". Il est depuis écroué. Le parquet de Paris a par ailleurs ramené à exécution deux autres peines de six et trois mois d'emprisonnement déjà inscrites à son casier judiciaire.