"Elle a dû souffrir atrocement" : une jument retrouvée morte et mutilée dans l'Yonne

"La piste humaine est dans ce cas précis privilégiée, et on est très probablement dans un acte déviant. Je ne veux pas pour l'heure révéler toutes les circonstances d'attaque de cet animal, mais le mode opératoire me laisse penser à une intervention humaine et à quelqu'un qui est hors des normes sociales", ajoute Hugues de Phily assurant à ce stade n'avoir "personne dans le viseur". La brigade de gendarmerie d'Avallon, saisie de ces affaires, poursuit ses investigations.