Yonne : un policier décède au cours d'un stage de moto, deux autres victimes de malaises

Le parquet de Sens a ouvert immédiatement une enquête en "recherches des causes de la mort". " En l’état des éléments, je vous confirme le décès de la personne et qu’une enquête est en cours pour recherches des causes de la mort confiée à la police judiciaire en co-saisine avec la Direction départementale de la sécurité publique", détaille à TF1info ce vendredi la procureure de la République de Sens, Julie Colin. "Aucune autre communication ne sera faite à ce stade", ajoute la magistrate.

Selon plusieurs sources, la chaleur extrême qui sévissait jeudi pourrait être à l'origine de ces malaises. "Une autopsie va être réalisée ainsi que des analyses approfondies car si la chaleur est privilégiée, d'autres pistes comme une intoxication alimentaire ne sont pas à exclure pour le moment", souligne une source proche du dossier.