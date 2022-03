Incidents en Corse : "Des mouvements d'une rare violence dirigés contre les symboles de l'État"

Depuis l'agression d'Yvan Colonna et alors que ce dernier se trouve toujours dans le coma, quel bilan faites-vous des incidents sur votre département ?

Nicolas Septe : Pour ce qui est de la Corse-du-Sud, qui est de mon ressort, nous avons été particulièrement impactés par de multiples événements organisés à l'appel des mouvements lycéens et collégiens. Ces événements sont de plus en plus nombreux et de plus en plus violents. Ils sont émaillés d'un certain nombre de heurts avec des manifestants qui sont bien souvent équipés de cocktails Molotov, de bombes artisanales ou agricoles, de bouteilles jetées sur les forces de l'ordre. À Ajaccio, les manifestations se terminent généralement quand celles-ci sont en voie de dispersion avec dégradations de biens publics, dont le palais de justice dans la nuit du 9 au 10 mars. Une enquête a été ouverte suite à ces dégradations par incendie, elle a été confiée à la police judiciaire et tous les moyens ont été mis en œuvre pour tenter d'identifier les auteurs de ces faits. Pour le moment, il n'y a pas eu d'interpellation.

Après l'incendie du palais de justice et concernant la Corse-du-Sud qui est de votre ressort, avez-vous connu d'autres incidents d'une telle ampleur ?

Nous avons eu une tentative d'intrusion de la gendarmerie de Porto Vecchio en fin de semaine, tentative qui s'est traduite par des jets de cocktails Molotov et des véhicules dégradés. Sur l'ensemble du département, on a des mouvements d'une rare violence dirigés contre les symboles de l'État. Des incendies de palais de justice, il n'y en a pas tous les jours. Une chose est sûre, en ce qui me concerne, je ferai tout pour assurer la continuité du service public de la justice, c'est une priorité pour moi dans les prochains jours.