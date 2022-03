Yvan Colonna : rassemblement tendu devant une caserne de CRS près de Bastia

Situation tendue à Furiani ce dimanche soir. Plus de 500 personnes manifestaient dimanche devant une caserne de CRS près de Bastia à l'appel d'organisations indépendantistes. Celles-ci accusent certains CRS d'avoir chanté La Marseillaise le jour des obsèques du militant Yvan Colonna, vendredi. Une vidéo prétendument tournée près du cantonnement de Furiani le jour des obsèques et où l'on entend une Marseillaise a tourné sur les réseaux sociaux faisant réagir plusieurs responsables politiques de l'île et du mouvement indépendantiste corse.

Peu après le début du rassemblement en début de soirée, quelques dizaines de personnes ont secoué les grilles du cantonnement, allumant un feu, provoquant des tirs de gaz lacrymogènes de la part des CRS.