Yvelines : l'employée d'une crèche soupçonnée de maltraitance

Selon Ignestra Traverso, son enfant, qui sait déjà prononcer ses premiers mots, se serait plaint à plusieurs reprises et aurait fait comprendre qu'il ne voulait pas quitter sa maman le matin quand elle l'amenait à la crèche. "Il me disait à chaque fois 'dame méchante, dame méchante'", raconte la plaignante à FranceInfo.

La mère de famille ne comprend pas et décide d'amener son enfant chez la pédiatre. La professionnelle lui donne quelques conseils et lui dit notamment d'aller chercher son fils une heure avant l'heure habituelle, de ne pas les prévenir, de ne pas le déposer à la même heure. Dès le 10 juin, Ignestra Traverso décide d'aller chercher son enfant à une heure inhabituelle. "Quand je descends l'escalier pour faire le tour, j'entends 'Ilyan tu arrêtes !' d'une manière très méchante et en hurlant. Donc là, je me précipite et là, je vois une autre professionnelle, les deux mains sur les épaules de mon fils, en train de le secouer et mon fils en pleurs, tétanisé", raconte-t-elle à nos confrères de franceinfo.