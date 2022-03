Un appel à témoins pour retrouver Léa, 15 ans, disparue depuis un mois

Le mercredi 9 février 2022, comme tous les mercredis, Léa Vanacker, 15 ans, était allée en cours, au lycée Louis Blériot à Trappes (Yvelines) où elle est scolarisée. Sauf que, après avoir quitté l'établissement, l'adolescente n'a jamais regagné son domicile.

C'est l'une de ses camarades qui l'a vue pour la dernière fois, ce même jour, vers 15 heures, aux abords de la gare de Plaisir Grignon (Yvelines). Elle était alors, selon ce témoin, en compagnie d'un homme âgé d'une cinquantaine d'années qui avait les cheveux blancs et qui portait des lunettes noires. La jeune fille serait montée dans le véhicule de cet individu : une voiture de marque Renault et de couleur noir. Depuis, plus aucune nouvelle de l'adolescente.