Yvelines : le corps d'un homme disparu en 2014 retrouvé, trois suspects passent aux aveux

Un homme a déclaré la disparition de son frère en 2014, auprès du commissariat de Versailles, dans les Yvelines. Fautes de pistes sérieuses, l'enquête a été close en septembre 2021. Mais un coup de théâtre a permis de la rouvrir et de retrouver le corps du disparu, qui aurait été finalement assassiné.

Un nouveau cold case résolu. En 2014, un homme déclare la disparition de son frère au commissariat de Versailles, dans les Yvelines. Ce dernier devait diner avec sa compagne, mais n'est jamais arrivé. Une enquête est ouverte, mais sans piste sérieuse, elle est finalement clôturée en septembre 2021.

Enquête rouverte grâce au portable du disparu

L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais en avril 2023, la famille de la victime retrouve le téléphone portable du disparu et le remet aux enquêteurs. Sur ce téléphone, les enquêteurs retrouvent des messages qui montrent que l'homme disparu avait des difficultés financières. À partir de là, les soupçons des enquêteurs se portent sur trois ouvriers, employés par la victime pour construire sa villa à Cormeilles-en-Parisis, dans le Val-d'Oise. Les nouvelles investigations et écoutes téléphoniques permettent alors d'identifier clairement l’implication des ouvriers.

En février 2024, six personnes sont interpellées et les trois principaux suspects passent aux aveux. Ils racontent qu'ils ont tendu un guet-apens et ont tué la victime d'une balle à l'arrière de la tête avant d'enterrer son corps dans un bois au Mesnil-le-Roi. Selon une source proche de l'enquête, c'est à cet endroit que le corps a été retrouvé, recouvert de chaux.