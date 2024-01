Yvelines : le fils d'un adjoint au maire de Viroflay agressé par des individus proches de l'ultradroite

Dimanche soir, le fils de Louis Le Pivain, adjoint au maire de Viroflay, a été agressé dans la rue. Ce dernier âgé de 37 ans venait d'interpeller verbalement deux personnes qui taguaient des inscriptions racistes et anti-police. Il a été roué de coups avant que les deux suspects ne soient interpellés.

C'est une violente agression qui s'est produite dimanche soir à Viroflay. C'est dans cette commune des Yvelines que, vers 21 h 50, le fils de Louis Le Pivain, l'un des adjoints au maire de la ville, a été agressé par deux personnes alors qu'il rentrait de la gare, a appris ce lundi la rédaction de LCI-TF1 de sources proches de l'enquête, confirmant une information de RTL.

Selon nos sources, la victime venait d'interpeller deux personnes, un homme et une femme, qui taguaient le mur de ses parents. Sur la paroi : des inscriptions racistes et anti-police, une croix celtique et des croix gammées. Ce dernier a demandé aux deux individus de s'arrêter. Il a ensuite été roué de coups, notamment au niveau du visage, avant d'être gazé à l'aide d'une bombe lacrymogène.

Très jeunes suspects

Les auteurs qui avaient pris la fuite ont été interpellés peu après les faits par la BAC de nuit de Versailles et placés en garde à vue. Il s'agit d'un jeune homme et d'une jeune femme respectivement âgés de 18 et 16 ans.

Selon nos informations, le jeune homme est fiché S pour appartenance à la mouvance ultradroite. La jeune femme est la sœur d'un garçon considéré comme l’un des leaders de l’ultradroite parisienne.

La victime, légèrement blessée au niveau de l'arcade sourcilière, a été transportée à l'hôpital pour y être soignée. Lui et son père ont porté plainte.