Yvelines : l'individu radicalisé arrêté vendredi avec un couteau jugé pour "port d'arme prohibé"

Un profil inquiétant, mais aucune menace en l'état. L'individu interpellé vendredi après-midi près d'une mosquée et non loin d'un lycée de Limay (Yvelines), alors qu'il était en possession d'un couteau de cuisine, doit être jugé en comparution immédiate ce lundi à 14h pour "port et le transport sans motif légitime d'arme de catégorie D".

"À moins qu'il ne demande un délai pour préparer sa défense, il sera jugé ce lundi. Renvoi ou non, le parquet va demander le placement en détention de ce monsieur âgé de 24 ans, radicalisé et fiché S", précise à TF1info la procureure de la République de Versailles, Maryvonne Caillebotte.