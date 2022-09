Yvelines : un policier traîné sur 30 mètres en tentant d'interpeller un homme

Nouvel incident après un refus d'obtempérer. Lundi, vers 18h30 aux Mureaux (Yvelines), une patrouille de police a voulu contrôler une voiture qui roulait à vive allure dans la ville. Mais au moment de stopper le véhicule, le conducteur a refusé de s'arrêter et a pris la fuite.

Dans sa course, il a percuté une voiture stationnée. Selon une source policière, le fuyard n'a pas hésité à brûler de nombreux feux de circulation, à rouler à contresens pour, finalement, abandonner son véhicule. Le passager avant-droit a alors pris la fuite tandis que le conducteur s'est rebellé lors de son interpellation et est parvenu à s’échapper. La suite a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux…