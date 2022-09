Appel à témoins lancé après la tentative d'assassinat d'une magistrate en 2019

"Les enquêteurs de la section de recherches de Versailles cherchent à identifier la personne figurant sur une photographie. Ce témoin est susceptible d’avoir circulé sur une motocyclette de marque YAMAHA, modèle MT09 Tracer", écrit la gendarmerie nationale dans cet appel.

L'individu recherché est un homme de type afro-antillais. Il mesure entre 1,70 m et 1,80 m. Il a l'apparence d'un homme de 25-40 ans. Il est de corpulence normale, avait au moment des faits une moustache naissante et un collier de barbe non fourni. Il a aussi une cicatrice sur la joue.