Yvelines : un garçon de 9 ans porté disparu à Poissy, un appel à témoin lancé

Un jeune garçon habitant à Poissy a disparu depuis le 4 janvier, a annoncé la police des Yvelines. Un numéro est mis à disposition des personnes possédant des renseignements à son sujet.

Inquiétude dans les Yvelines. Krys N., un jeune garçon de neuf ans, est activement recherché par les forces de l'ordre. Vu pour la dernière fois à Poissy mercredi 4 janvier, vers 16h10, il n'a plus donné de signe de vie, affirme la police sur les réseaux sociaux.

Mesurant environ 1m50 et de corpulence mince, le jeune homme a des yeux marron et des cheveux noirs, qu'il porte courts. Le jour où il a disparu, il portait un blouson et un jean noirs, et des chaussures blanches. Il possédait également un sac à dos noir de la marque Fitness Park.

Les enquêteurs appellent toute personne disposant de la moindre information susceptible d'aiguiller leurs recherches à les contacter au 01.34.90.47.57 ou à se rendre directement au commissariat de Conflans-Sainte-Honorine.