Yvelines : un individu fiché S arrêté près d'une salle de prière avec un couteau

Quelques heures après qu'un professeur a été tué et un autre enseignant et un agent de sécurité blessé au lycée Gambetta à Arras, les policiers ont contrôlé un homme à la sortie de la mosquée et près du lycée Condorcet à Limay (Yvelines). Sur lui, les fonctionnaires ont découvert un couteau de cuisine avec une lame de 9 centimètres.

"L'individu a été interpellé. Il s'agit d'un SDF âgé de 24 ans qui est fiché S. Il a été placé en garde à vue pour port et transport d'arme, en l'espèce un couteau. Il n'a pas brandi cette arme, il n'a menacé personne, il n'a attaqué personne, sauté sur personne et pas crié quoique ce soit. Il a expliqué qu'il avait ce couteau sur lui pour se défendre parce qu'il se fait régulièrement attaquer quand il dort dans la rue", précise à TF1info la procureure de la République en fin d'après-midi. La magistrate nous indique que cet homme a des antécédents judiciaires mais ignorait pour l'heure pour quelle raison il avait fait l'objet d'une fiche S.