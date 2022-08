Yvelines : une jeune femme de 18 ans meurt poignardée, son conjoint en garde à vue

Un homme de 20 ans a été placé en garde à vue, dimanche, soupçonné d'avoir tué sa petite amie de 18 ans. Les faits se sont déroulés aux alentours de 2h40. Une femme contacte alors les sapeurs-pompiers en criant à l'aide, sans prononcer un mot de plus. Un appel que les pompiers font remonter, permettant d'identifier la personne à l'origine du coup de fil : une jeune femme de 18 ans du nom de Clara V. avec une adresse de facturation sur la commune de Chatou dans les Yvelines.

Selon les informations TF1/LCI, les policiers de Saint-Germain se rendent alors à l'adresse indiquée, mais après plusieurs minutes sur place, ils ne trouvent rien ni personne qui semble avoir entendu des cris. Au même moment, une femme téléphone à la police. Elle indique vivre à Carrières-sur-Seine (78) et avoir entendu des bruits "de dispute et des cris dans l'appartement du dessus". La BAC se rend donc sur place. Un homme ouvre la porte aux policiers et déclare imédiatement "avoir fait une connerie".