PODCAST - Guillaume Porteu, rédacteur en chef du 20H : "Nous avons une confiance éditoriale très forte avec Gilles Bouleau "

C'est la rentrée pour Gilles Bouleau. Il reprend les commandes du journal télévisé du 20H de TF1 ce lundi 22 août.

Pour présenter chaque soir, du lundi au jeudi, un journal de près de 40 minutes , le présentateur s'appuie sur toute la rédaction du groupe TF1 et sur son équipe. Il est accompagné au quotidien d'un rédacteur en chef, Guillaume Porteu et de deux rédacteurs en chefs adjoints, Pascale Winkel et Olivier Lorthios. La journaliste Garance Pardigon a rejoint l'équipe du 20H et présente chaque soir la rubrique "le 20H vous répond".

Guillaume Porteu démarre sa quatrième saison aux côtés de Gilles Bouleau comme rédacteur en chef, des années de travail intenses durant lesquelles ils ont du traiter des actualités fortes comme la longue crise du covid, les gilets jaunes, les grève au sujet des retraites, l'élection présidentielle ou encore la guerre en Ukraine. Les deux hommes entretiennent une très grande relation de confiance éditoriale .