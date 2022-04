PODCAST - Ittoqqortoormiit, le village du Groenland aux premières loges du réchauffement climatique

Ittoqqortoormiit, un seul village au monde porte un nom aussi imprononçable ! Et il se situe sur la côte est du Groenland, au-dessus du cercle polaire arctique. Michel Izard et Bertrand Lachat, journalistes de TF1 habitués des missions dans des contrées lointaines et extrêmes, sont allés à la rencontre des 350 habitants de ce village isolé où les traces du réchauffement climatique sont de plus en plus visibles.

Ils étaient accompagnés de Vincent Hilaire, directeur de Greenlandia, un projet pédagogique et scientifique lié au réchauffement climatique. Malgré une température de moins dix degrés fin octobre, les reporters ont pu constater que la banquise n'était toujours pas formée, et que toutes les barrières de glace se réduisent sur cette île couverte de glace à 85%.

Ils témoignent et racontent cette mission à la médiatrice de l'info de TF1 et LCI, Christelle Chiroux, dans le podcast "Info & vous".