PODCAST- Ukraine: Les carnets de guerre de Liseron Boudoul

La guerre n'était pas encore déclarée lorsque Liseron Boudoul est partie début février en Ukraine avec le journaliste reporter d'images Gilles Parrot . Le 24 février 2022, Vladimir Poutine donnait l'ordre à ses militaires d'attaquer l'Ukraine .

Liseron Boudoul est restée trois mois dans le Donbass prorusse et un mois en Russie pour couvrir ce conflit et réaliser des reportages pour TF1 et LCI . Tout au long de cette mission, Charles d'Anjou, fixeur et interprète a accompagné la journaliste .

C'est avec lui qu'elle publie aujourd'hui ses carnets de guerre aux éditions de l'Observatoire. Ils racontent notamment le siège de Marioupol, ville symbole de la résistance ukrainienne, dans laquelle ils finissent par entrer le 19 mars 2022. Liseron Boudoul retrace à travers ce livre toutes les rencontres et les témoignages recueillis dans la souffrance de cette guerre sans fin, filmés ou non pour ses reportages.