VIDÉO - Macron-Le Pen : retour sur la soirée du débat avec Gilles Bouleau

Après plus de 3 heures de débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, les gestes ont été aussi scrutés et analysés que les annonces. Les deux protagonistes sont arrivés sur le plateau et se sont serrés la main.

Pour l'un comme pour l'autre, les enjeux résidaient aussi dans leur langage corporel. Tandis que Marine Le Pen espérait faire oublier sa prestation de 2017, Emmanuel Macron devait se garder de propos blessants, comme son quinquennat en avait été ponctué.