VIDÉO - Débat de l'entre-deux-tours Macron-Le Pen : les confidences de Léa Salamé et Gilles Bouleau

Depuis plusieurs jours, les deux journalistes de TF1 et France 2 Gilles Bouleau et Léa Salamé travaillent main dans la main pour préparer le débat de l'entre-deux-tours qui opposera ce mercredi soir Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Ils auront un rôle de modérateurs et devront gérer un temps de parole identique pour chaque candidat. Des placements de chacun sur le plateau au choix des thématiques abordées durant les deux heures trente d'émission, tout a été décidé en amont. Les deux journalistes seront installés sur une table située à quatre mètres des deux candidats, qui seront face-à-face.