Présidentielle : les confidences d'Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau sur la soirée électorale du premier tour

Pas moins d’une trentaine d’équipes sont déployées aux quatre coins de la France. En région, elles iront à la rencontre de la France qui vote, de celle qui s’abstient, des attentes des Français, pour témoigner de l’ambiance de cette journée si particulière. Nos journalistes seront au cœur de lieux stratégiques de la capitale. Ce dispositif s'appuiera aussi sur quatre équipes de tournage à moto, en fil rouge tout au long de la soirée.

Sur le plateau, la journaliste Garance Pardigon décryptera les grandes tendances et les réactions sur les réseaux sociaux. Elle partagera avec les téléspectateurs les temps forts de ce qui se dit sur Instagram, TikTok et Twitter, notamment via le hashtag #JourDeVote.