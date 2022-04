VIDÉO - Soirée du second tour : Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau dans les starting-blocks

Sur un plateau spécialement conçu pour cette élection présidentielle, Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau présenteront la soirée du second tour dimanche dès 18h30. Les deux journalistes seront accompagnés du chef du service politique de TF1 et de LCI, Adrien Gindre, et auront aussi à leurs côtés Fréderic Dabi, directeur général opinion chez Ifop-Fiducial.

À 20 heures, TF1 dévoilera une première estimation des résultats et le nom du vainqueur de ce scrutin. Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau accueilleront ensuite leurs invités, principaux responsables de la vie politique française, porte-paroles et soutiens des candidats, pour débattre et analyser le résultat. Les premières réactions des deux finalistes, ainsi que celles d’électeurs, seront à suivre en direct tout au long de l'émission spéciale.