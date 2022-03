PODCAST - Garance Pardigon : "Les réseaux sociaux permettent de bousculer les codes" de l'info

Ils s'appellent Sofia, Eric ou Maroua, ont 14 ans et sont scolarisés au collège Liberté de Drancy. Dans le cadre de la 33e Semaine de la Presse et des Médias dans l'École, qui a pour thème cette année "s'informer pour mieux comprendre le monde", la médiatrice de l'info de TF1 et LCI Christelle Chiroux s'est rendue dans cet établissement de Seine-Saint-Denis pour enregistrer son podcast avec la journaliste Garance Pardigon.

Les élèves d'une classe de quatrième avaient de nombreuses questions à poser à la journaliste de TF1, qui présente la rubrique "Le 20H vous répond" dans le journal de Gilles Bouleau.