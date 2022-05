Retour d'Ukraine : une journaliste de TF1 raconte sa première expérience sur un terrain de guerre

Noélie Clerc est journaliste reporter d'images et monteuse. Volontaire pour partir en Ukraine, la jeune femme de 34 ans est restée quatre semaines dans ce pays en guerre, entre fin mars et fin avril. C'était sa première mission sur un terrain de conflit. Noélie Clerc est partie avec une équipe constituée de deux journalistes expérimentés, les grands reporters de TF1 Michel Scott et Fréderic Petit.

Les trois journalistes sont entrés en Ukraine par Lviv, ils sont ensuite allés à Kiev puis à Kramatorsk, dans le Donbass. Durant un mois, ils ont réalisé de nombreux reportages dans les journaux télévisés pour témoigner de la réalité de ce conflit. Des bombardements, des villes détruites, des civils tués, des images souvent dures pour décrire cette guerre déclenchée le 24 février dernier, lorsque la Russie a décidé d'envahir ce pays.