Un nouveau rendez-vous, un grand débat : ce que TF1 vous réserve pour l'entre-deux-tours de la présidentielle

TF1 au cœur de l'évènement politique avec un nouveau rendez-vous, "Votre France de demain" : 48 heures après les résultats du premier tour de la présidentielle, les deux finalistes seront tour à tour sur le plateau du JT de 20H de la chaîne ces lundi et mardi. Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national, et Emmanuel Macron, candidat de la République en Marche, répondront en direct aux questions d'Anne-Claire Coudray et de Gilles Bouleau.