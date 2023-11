Comment bien choisir sa dinde pour les repas de fêtes ?

Chaque année en France, 2,47 millions de dindes finissent dans nos assiettes de Noël. La taille de la dinde dépend du nombre de convives et de repas prévus. Il est important de connaître la signification des labels avant de faire son choix.

Dans notre recette du jour du 13H fête Noël, nous mettons à l’honneur la dinde rouge des Ardennes. Réputée pour sa chair tendre et délicate, elle fait partie des plats incontournables de Noël. Et pour cause, près de trois millions de dindes sont consommées par les Français à cette période de l’année. Il en existe de nombreuses variétés, mais aussi de diverses tailles, avec ou sans certifications, alors comment bien choisir sa volaille ?

Pour quelle variété de dinde opter ?

Si nous avons choisi de cuisiner la dinde rouge des Ardennes, la Bettina ou encore les dindes noires du Bourbonnais ou de Bresse profitent également d’une chair tendre, généreuse et fondante. La dinde noire de Sologne est plutôt connue pour sa viande blanche, fine et délicate.

En termes de variétés, vous ne manquez donc pas de choix. Dans tous les cas, nous vous recommandons de la choisir plutôt grasse et courte de cou.

En ce qui concerne la taille de la volaille, elle ne doit pas être choisie au hasard. Pour éviter les gaspillages, il vaut mieux anticiper le nombre d’invités et de repas prévus. On compte entre 300 et 400 grammes de viande par convive si elle est servie avec un accompagnement. Une dinde de 3 à 3,5 kg est largement suffisante pour huit à dix personnes autour de la table. L’idée n’est pas de se gaver.

Quels sont les labels à privilégier lors de l’achat d’une dinde de Noël ?

Lorsque vous ferez les courses, vous remarquerez certainement que certaines viandes comportent des labels. Faut-il systématiquement choisir une volaille certifiée ? Eh bien non. Par exemple, si vous achetez votre dinde de Noël directement chez le producteur local, il peut avoir fait le choix de ne pas avoir fait certifier son élevage, alors que la qualité de sa volaille sera équivalente à du label rouge. Les petits éleveurs ne sont donc pas à bouder, bien au contraire. Ce badge LR est attribué aux dindes fermières, élevées en plein air, avec une alimentation composée à 75 % de céréales. Il possède un niveau de qualité supérieur à celui d'un produit courant similaire. Il permet aussi d’attester que l’animal a été abattu à maximum 145 jours.

Une dinde de Bresse peut également porter le label européen AOP (Appellation d’Origine Protégée). Cette certification, non attribuée aux autres variétés, signifie que l’animal ne peut être tué qu’à partir de sept mois.

Pour toutes les autres, il est aussi recommandé d’opter pour un produit certifié AB (agriculture biologique). Vous aurez alors l’assurance que les dindes seront issues de l’élevage en plein air et nourris 100 % sans OGM et sans produits chimiques.