Comment bien choisir son foie cru pour faire son propre foie gras ?

La France est le premier producteur mondial de foie gras selon le comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras. Pour préparer soi-même son foie gras, il faut le choisir cru. Un foie trop gros dégagera beaucoup de graisses et réduira après cuisson.

La recette du jour dans le 13H fête Noël met en lumière le foie gras à travers une tarte tatin. Une merveilleuse façon d’impressionner ses convives avec une entrée gourmande et sophistiquée. Si vous avez à cœur de proposer du 100 % fait-maison pour ce mets, voici comment bien choisir son foie gras cru.

Produit incontournable des fêtes de fin d’année, le foie gras se décline en plusieurs recettes. Si notre pays est le premier fabricant mondial de ce produit d’exception, et que vous n’aurez donc aucun mal à en trouver en supermarchés, dans les épiceries fines ou directement chez les producteurs locaux, rien ne vaut le fait-maison ! Pour faire son propre foie gras, il faut avant tout le choisir cru. Si vous pouvez le voir de vos yeux au lieu de l’acheter en ligne, c’est préférable. Et pour cause, il faut vérifier que le bloc choisi n’ait pas de tâches et soit légèrement souple lorsque l’on pose son doigt dessus.

En termes de qualité, il en existe plusieurs, à différents budgets. L’extra pèse entre 500 g et 600 g et le foie ne présente aucun défaut de couleur. Veillez à ce qu’il ne soit pas trop épais, car il dégorgera beaucoup de graisses et sera moins volumineux après cuisson. Le premier choix a un poids compris entre 450 g et 650 g et peut avoir une texture moins délicate au toucher. Étant donné que les tranches de foie gras seront passées à la poêle pour notre recette, il n’est pas primordial de choisir des foies crus déveinés.

Combien coûte un foie gras cru ?

Côté prix, opter pour un foie gras cru sera toujours plus avantageux que de l’acheter prêt à manger, mais encore faut-il avoir le temps de s’occuper de la préparation. Comptez entre 35 et 50 € le kilo pour un foie gras de canard, contre 80 € ou même plus pour un mi-cuit. Déveiné, il peut facilement atteindre les 100 €.

Un foie gras cru a une courte durée de conservation

Le plaisir de travailler ses propres recettes, savoir réellement ce que l’on mange, mais aussi faire des économies sur les repas de fête sont autant de raisons qui nous poussent à acheter son foie gras cru. Néanmoins, il faut bien choisir le moment où on l’achète puisqu’il a une durée de conservation de sept jours. Il faut donc le cuisiner plutôt rapidement, peu importe la recette prévue. Autre option : anticiper la préparation et congeler son foie gras maison dans l’attente du jour J.