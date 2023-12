Escargots : pourquoi les Français sont-ils (presque) les seuls à en manger ?

La cuisine des escargots est très populaire en France. Les étrangers sont autant amusés que dégoûtés par la consommation des gastéropodes. Les escargots font partie des plats les plus bizarres que nous mangeons aux yeux des citoyens d’autres pays et continents.

Plusieurs articles établissent la liste des plats les plus étranges consommés par les Français. Les étrangers sont nombreux à classer les cuisses de grenouille en première position, mais les escargots ne sont jamais loin derrière. La recette des gastéropodes à la bourguignonne est pourtant populaire depuis 1814 dans nos contrées, mais pourquoi n’a-t-elle pas autant de succès ailleurs dans le monde ?

Les escargots sont considérés comme répugnants

La simple et bonne raison pour laquelle les citoyens d’autres pays et continents ne consomment pas d’escargots est qu’ils les trouvent répugnants. Ces animaux bavent, rampent au sol et sont gluants, rien qui ne les motive à les mettre dans leur assiette en somme. C’est une question de culture. Le marché de la cosmétique autour de la bave d’escargot, reconnue ses vertus réparatrice et régénérante, aurait pu avoir davantage de succès à l’étranger, mais ce n’est pas le cas. Les crèmes riches en allantoïne séduisent des anonymes et des actrices françaises comme Isabelle Adjani, mais les stars américaines préfèrent opter pour d’autres soins.

Une partie de la Floride s’est retrouvée en quarantaine à cause d’escargots géants

Les escargots n’ont définitivement pas bonne image à l’étranger, en particulier aux États-Unis ! Et ce, que ce soit dans l’assiette ou dans la nature ! Au mois de juin dernier, une partie de la Floride s’est retrouvée en quarantaine après que des escargots géants d’Afrique ont été observés dans le comté de Broward. Pouvant mesurer jusqu’à 30 cm de long, ils sont capables de dévorer plus de 500 types de plantes. Un véritable fléau pour les agriculteurs. Selon l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature), ils représentent l’une des 100 pires espèces envahissantes. En plus de ruiner les récoltes, ces escargots géants peuvent dévorer les peintures des maisons ou encore les matières plastiques. Leurs carapaces, particulièrement épaisses, peuvent crever les pneus des voitures s’ils se font écraser. De plus, l’espèce est porteuse du ver pulmonaire du rat, un parasite pouvant provoquer des méningites. De quoi nourrir la peur et renforcer le dégoût des étrangers envers les escargots.