Le 13H fête Noël : la forêt noire de Bourgogne-Franche-Comté

Troisième édition du 13H fête Noël, grand concours des recettes de Noël pour mettre en avant les délicieuses spécialités de nos régions. La Bourgogne-Franche-Comté propose un dessert de fête avec une forêt noire en verrine aux griottines de cerises.

La fraîcheur de la crème fouettée, la gourmandise du chocolat et de la cerise, le tout dans une verrine, c'est la forêt noire revisitée de Catherine et Laurence. Pour suivre leur recette, il vous faut du chocolat noir, de la crème épaisse, de la poudre d'amande et des cerises de Fougerolles, spécialités de la Franche-Comté.

Nos deux copines commencent par le gâteau au chocolat. Première astuce de Catherine, le beurre noisette : laisser dix minutes environ sur le feu, puis mélanger avec la farine, la poudre d'amande et le chocolat en poudre. Pendant ce temps, elle prépare la ganache : de la crème, un peu de miel, à verser très chaud sur le chocolat en morceau avant de lisser reposer au frigo pour plusieurs heures.

Dernière préparation, la chantilly, avec un ingrédient que Catherine ne prend pas à la légère, la crème entière à 30% : faire monter la crème fouettée au robot pour être sûr de la réussir puis, place au dressage. Dans l'ordre, ganache, chantilly, gâteau, et on recommence sans oublier les cerises de Fougerolles.

LA RECETTE COMPLÈTE

