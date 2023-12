Le 13H fête Noël : l'œuf à la truffe de Touraine pour la région Centre-Val-de-Loire

Notre tour de France gourmand des recettes de Noël se poursuit avec une étape dans la région Centre-Val-de-Loire. Le 13H fête Noël vous propose une entrée avec un œuf de Noël à la truffe de Touraine.

C'est une entrée de Noël pleine de surprise. Toute en douceur et délicatement parfumée, avec deux ingrédients stars : l’œuf et la truffe de Touraine.

Nous sommes tout près de Chinon (Indre-et-Loire), berceau historique de la trufficulture. Depuis douze ans, une famille a relancé la culture du champignon.

Pour cuisiner, Serge commence par préparer la béchamel avec du beurre, de la farine et du lait ; puis la pâte sablée au fromage de chèvre, qui apportera du croustillant à la recette. Après, il travaille la truffe et coupe des belles lamelles. Bien fermes, bien noires, il faut compter 1 000 euros le kilo. Mais pas de panique, une petite quantité va suffire. Le temps de cuisson des œufs est précis, et quand on les sort du feu, voici le secret pour obtenir un œuf mollet : les tremper dans de l'eau glacée, c'est pour stopper la cuisson. Pour six euros par personne, notre œuf de Noël nappé de béchamel truffé fera sensation, grâce à la saveur unique de cet or noir de Touraine.

