Le 13H fête Noël : la bûche à la crème de citron de Menton de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Troisième édition du 13H fête Noël, grand concours des recettes de Noël pour mettre en avant les délicieuses spécialités de nos régions. Aujourd’hui, c’est au tour de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, avec la bûche à la crème de citron de Menton.

Pour une bûche au citron aérienne sucrée, mais légèrement acidulée, il faut des œufs, de la farine, de la fécule de maïs, du beurre, du sucre et des citrons de Menton. Nicole, cuisinière émérite, apprend à faire la bûche à la crème de citron de Menton à son amie Annie, un peu moins expérimentée. Pour donner de la légèreté au biscuit, Nicole monte en neige les blancs et le sucre, avant de les incorporer à la pâte. Une fois le biscuit cuit à plat au four, Nicole le roule dans un torchon humide, tant qu’il est chaud.

Ici, à Menton (Alpes-Maritimes), nous sommes au pays du citron. Ils se récoltent en hiver, et vont donner à la crème un goût incomparable. Leur jus et zeste, les œufs, le sucre et la fécule de maïs sont mis à chauffer au feu doux. Une fois que la crème est épaissie, on ajoute le beurre. Il ne reste plus qu’à l’étaler généreusement sur le biscuit, avant de le rouler à nouveau et de le recouvrir de meringue à l’italienne. Quelques minutes au grill et cette bûche dorée, neigeuse, sera prête à vous réveiller les papilles.

LA RECETTE COMPLÈTE

