Le 13H fête Noël : la dinde rouge des Ardennes pour la région Grand Est

Troisième édition du 13H fête Noël, grand concours des recettes de Noël pour mettre en avant les délicieuses spécialités de nos régions. Au menu aujourd'hui, un plat plutôt rare, une dinde rouge des Ardennes pour représenter la région Grand Est.

Une peau dorée et une chair carmin, la dinde rouge des Ardennes n'a pas besoin de grand-chose pour être mise en valeur. Quelques ingrédients simples : du miel, du lard et de la bière ardennaise. Isabelle a choisi de préparer du butternut en accompagnement. Elle l'a d'abord fait tremper une demi-heure dans l'eau chaude, c'est sa première astuce.

Venue déguster cette recette, Claire commence par passer une pommade beurre-miel sur la dinde. "Ça rend la volaille plus belle et ça n'altère pas le goût, parce qu'il y a des fois où on met une farce. Et je trouve que la dinde rouge des Ardennes, elle se suffit à elle-même", nous confie-t-elle. On peut quand même ajouter du lard, puis tout mettre dans la cocotte : céleris, oignons, ails et bière. Cette recette traditionnelle prend à peine une demi-heure à préparer.

Dans son jardin, Isabelle cueille quelques herbes aromatiques, dont la sauge pour la digestion. La dinde rouge part 2 h 30 au four et les souvenirs reviennent. La chair ferme et fumée de la dinde rouge des Ardennes est prête à être dégustée. Pour la sublimer, les gourmands aiment préparer une sauce au foie gras.

