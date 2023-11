Le 13H fête Noël : la tatin de foie gras de la région Occitanie

Troisième édition du 13H fête Noël, grand concours des recettes de Noël pour mettre en avant les délicieuses spécialités de nos régions. Aujourd'hui, une entrée, la tatin de foie gras pour représenter la région Occitanie.

Cette tatin de foie gras est un cadeau pour les papilles, et la recette est simple. Pour six personnes, il vous faut : 500 grammes de foie gras de canard, cinq pommes, une pâte brisée, et une bonne rasade d’armagnac.

Des pommes que l'on découpera ensuite en quartiers. La deuxième étape demande trois cuillerées de sucre et un peu d'eau pour faire un sirop. Puis rajouter les pommes dedans, bien arroser l'armagnac et enflammer. Pour achever la cuisson des pommes, enfourner à 160 °C pendant 30 minutes, le temps de couper le foie frais de canard en escalopes d'un centimètre d'épaisseur et de les poêler. Et enfin, disposer généreusement sur les pommes tendres et fondantes sans changer de plat. Une fois étalée, recouvrir le plat à tatin par la pâte brisée, enfourner quinze minutes sur la position grill à 200 °C, et voilà notre tatin bien dorée, prête à démouler.

Chez ces éleveurs de canards, la tatin de foie gras est devenue une tradition pour Noël. Cette tarte gourmande comme le Gers fera une excellente entrée pour votre repas de fête.

