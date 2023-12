Le 13H fête Noël : le cari camarons de la Réunion

Et si pour le repas de Noël, on se mettait à l'heure de La Réunion ? Dans le cadre de notre concours gourmand, Le 13H fête Noël, nous ajoutons sur notre table déjà décorée un cari camarons.

Ce plat de Noël regorge de saveurs et de couleurs de la Réunion. Voici le cari camarons ! Pour la recette : comptez un kilo de camarons, de grosses crevettes réunionnaises, du curcuma, ici produit au cœur des montagnes, des tomates, de l'ail, des oignons, du thym, du gingembre et du piment.

Marie-Thérèse, sa fille et ses petits-enfants sont nos chefs du jour. Première étape, nettoyer les camarons. Après avoir émincé le gingembre, l'ail, le piment et cueillis les dernières épices... place au pilon, avant de faire revenir cette pâte au feu de bois traditionnel. Verser ensuite vos tomates dans la marmite. Ajoutez-y le thym, le curcuma et enfin les camarons.

Après avoir mijoté pendant cinq minutes sous le regard attentif du Père Noël, c'est prêt ! Et pour accompagner ce plat, une touche finale exotique : une sauce crue aux mangues vertes, au piment et aux oignons. L'assiette est prête à être dégustée, tout comme les letchis réunionnais, les autres vedettes de Noël. Le tout est à savourer sans modération.

LA RECETTE COMPLÈTE

