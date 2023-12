Le 13H fête Noël : le chapon laqué au Champagne pour la région Hauts-de-France

Notre concours gourmand Le 13H fête Noël pour désigner votre recette préférée se poursuit. POur la région Hauts-de-France, nous vous proposons un chapon laqué au Champagne, avec une purée de potimarron et endives braisées.

Un plat typique et qui sent bon la région Hauts-de-France : un chapon laqué au Champagne. En cuisine, Laurence et sa petite-fille Louisie, sept ans. Pour faire cette recette, il faut un chapon de quatre kilos, des endives, des pommes de terre et un potimarron. Et c'est parti ! On met le chapon badigeonné de beurre au four pour 20 minutes, le temps d'être bien doré. Mais la cuisson sera plus longue.

Il faut maintenant éplucher les légumes. On fait revenir les oignons dans le beurre, on va rajouter les carottes. On rajoutera même des morceaux de lard fumé pour un délicieux fond de sauce. On va aller chercher le potimarron dans le potager et quelques branches de céleri vert. Pour un peu plus de goût, on ouvre une bouteille de crémant, pour accompagner le chapon. Après 20 minutes au four pour être préchauffé, on part pour quatre heures de cuisson.

En attendant, on peut faire la purée de potimarrons accompagnés des pommes de terre pour plus de consistance. Pour casser l'amertume des endives braisées, on ajoute 100 millilitres de jus d'orange. Quatre-heures plus tard, on peut passer à table.

LA RECETTE COMPLÈTE

TF1 | Reportage S. Hembert, C. Yzerman