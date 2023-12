Le 13H fête Noël : le nougat glacé de Montélimar aux agrumes de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Notre concours Le 13H fête Noël pour désigner votre recette préférée se poursuit. C'est un dessert traditionnel de la cuisine drômoise toute en légèreté pour attendre le passage du père Noël : le nougat glacé aux agrumes de Montélimar.

La douceur du miel alliée à la fraîcheur des oranges et du citron, le nougat glacé aux agrumes résume à lui seul les fêtes de Noël. Une recette simple et abordable, à base de fruits secs, de sucre et de crème entière.

La fabrication de ce dessert est une histoire de famille chez Olivia. À la caramélisation des amandes et des pistaches, c'est Faustine. Pendant ce temps, Marco se charge de la meringue. Marie-Lou n'a pas le temps d'être gourmande. Pour s'occuper de la chantilly, les ustensiles sortent déjà du congélateur. Veillez à bien utiliser de la crème entière avec 30% de matière grasse. Mauvais moment pour les fruits secs, mais le plus drôle pour les enfants, avec le marteau.

Bien concassés, les fruits secs sont mélangés avec la chantilly et la meringue avant de partir douze heures au congélateur. Pendant que certains nettoient les plats, il est temps de faire la crème d'agrumes. Les jus de citron et d'orange sont mis à chauffer avec œuf, sucre et maïzena, le tout poché sur le nougat fraîchement démoulé.