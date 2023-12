Le 13H fête Noël : le porc au rhum vieux de la Martinique pour les Antilles

La troisième édition du 13H fête Noël, grand concours des recettes de Noël, se poursuit et met en avant les délicieuses spécialités de nos régions. Voici aujourd'hui le ragoût de porc au rhum vieux de Martinique pour représenter les Antilles.

Pour cette recette exotique de porc au rhum vieux, vous aurez besoin d'assez peu d'ingrédients. Des petits piments, de l'oignon, un bouquet garni et l'essentiel : du cochon. En Martinique, il y a toujours un proche qui en élève un dans son jardin. Voici l'astuce locale : du rhum vieux pour parfumer la chair et donner du goût au cochon. L'autre bon plan pour impressionner les hôtes à moindre coût se trouve au marché, à Saint-Pierre, près de la côte, des agrumes de saison.

Place à la préparation, un barbecue sur la plage. Après tout, nous sommes aux Antilles. Le tout va mijoter pendant une demi-heure, puis vient le déglaçage. "Nous, à la place de venir déglacer avec du vin blanc, ce qu'on fait d'habitude sur la viande de porc, nous, on est aux Antilles, on vient déglacer au rhum vieux". Tous les Noëls sont les mêmes, on les mange avec des pois d'Angole et l'igname qu'on ne récolte qu'à Noël. La touche finale, un zeste de piment rouge pour un Noël aux couleurs tropical.

LA RECETTE COMPLÈTE

CLIQUEZ ICI POUR VOTER POUR VOS RECETTES FAVORITES