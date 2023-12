Le rhum en cuisine : comment bien le choisir ?

Le rhum est originaire des Caraïbes : la Barbade, la Jamaïque et Saint-Christophe ont été les premières îles à le produire, avant les Antilles. Cette boisson est faite soit à partir du jus de canne pressé (ou vesou), soit à base de la mélasse, résidu issu de l'industrie sucrière. Il existe différents types de rhum, notamment le rhum blanc, le rhum ambré et le rhum vieux.

Dans notre recette du jour du 13H fête Noël, nous vous apprenons à cuisiner un savoureux ragout de porc au rhum vieux. Une boisson originaire des Antilles, utilisée autant pour la réalisation de cocktails, de plats salés ou de desserts sucrés. Comment bien le choisir selon les mets à concocter ? Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce délicieux nectar, à consommer avec modération.

Le rhum blanc agricole pour les préparations salées

Le rhum blanc agricole, fabriqué à base d’un pur jus de canne que l’on appelle le “vesou”, est plutôt sec en bouche. Il développe des arômes incomparables, c’est la raison pour laquelle il accompagnera à merveille des plats salés, à base de viande ou bien de poisson. C’est celui que nous vous recommandons d’utiliser également pour les fruits de mer et crustacés. Du côté des cocktails, il est aussi le plus prisé, notamment pour l’élaboration de ti’punch et de mojito.

Le rhum ambré, idéal pour la réalisation de sauces ou de bouillons

Le rhum ambré, après avoir passé entre 18 mois et trois ans en foudre ou en fût, a un côté épicé et boisé. Il peut servir à la réalisation d’une sauce ou encore d’un bouillon. Pas besoin d’en mettre beaucoup : quelques cuillères à soupe de ce spiritueux suffiront à ajouter un peu de peps à vos plats.

Le rhum vieux, parfait pour le flambage

En pâtisserie, on ne jure pratiquement que par le rhum vieux ! Plus goûtu à la dégustation, il sert au flambage de fruits et apporte de l’équilibre aux desserts très sucrés et crémeux. Pour les desserts chocolatés, c’est aussi celui que l’on utilise le plus. Quelques préparations sucrées peuvent être néanmoins réalisées à partir de rhum ambré comme l’emblématique baba au rhum. Ce spiritueux est qualifié de “vieux” lorsque son vieillissement dans un fût atteint au minimum trois ans. L'abréviation VSOP (Very Special Old Pale) atteste que le liquide a macéré au moins quatre ans, six ans pour un rhum certifié XO (Extra Old), aussi appelé Napoléon ou Hors d'âge.