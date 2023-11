Pourquoi le dessert forêt noire porte-t-il ce nom ?

La Forêt-Noire est une région située dans le sud-ouest de l’Allemagne. Josef Keller aurait réalisé le premier gâteau portant ce nom en 1915. Depuis 2006, un célèbre festival du gâteau Forêt-Noire a lieu tous les deux ans à Todtnauberg, en Allemagne.

Découvrons ensemble l'origine de la forêt noire, un dessert à base de chocolat, de cerises fraîches et de kirsch.

Le premier gâteau forêt noire a vu le jour en 1915 à Bad Godesberg, une ancienne commune d'Allemagne rattachée depuis 1969 à la ville de Bonn, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Un pâtissier du nom de Josef Keller a proposé aux clients de son salon de thé un dessert composé d’un entremets à base de crème fouettée, de cerises, de kirsch et de chocolat. En allemand, on l’appelle Schwarzwälder Kirschtorte, ce qui signifie gâteau à la cerise de Forêt-Noire. Le créateur a ajouté une pâte sablée agrémentée d’amandes ou de noix en guise de socle afin que son dessert soit plus facile à transporter. Aujourd’hui, la base a été revisitée. Mais sait-on d’où Josef Keller a puisé son inspiration pour sa recette de forêt noire ?

Des couleurs basées sur les tenues traditionnelles des habitants de la Forêt-Noire ?

Avant d’être un gâteau, la Forêt-Noire est avant tout une région ! Ce massif montagneux du sud-ouest de l’Allemagne se situe à la frontière de la France. Selon la légende, le dessert est inspiré de sa forêt au feuillage persistant ainsi que par les tenues traditionnelles autrefois portées par les habitantes du coin. Les copeaux de chocolat sur le sommet du dessert représenteraient les épines des résineux, tandis que le trio de couleurs (noir, blanc et rouge) serait une référence au costume des jeunes filles célibataires de Forêt-Noire. Les cœurs à prendre portaient une jupe noire, un chemisier bouffant blanc ainsi qu’un couvre-chef imposant sur lequel étaient entreposés de gros pompons rouges.

La forêt noire n’a pas toujours fait saliver les Allemands

La forêt noire a dû prendre son mal en patience avant de se retrouver aux tables des consommateurs allemands et d’avoir même un festival à son effigie. Il faut dire que dans les années 1930, les familles équipées de frigidaires étaient peu nombreuses. De ce fait, on n’achetait peu, voire jamais de gâteaux à la crème comme celui-ci. En 1949, le gâteau Forêt-Noire n’occupait que la 13ᵉ place des 15 pâtisseries les plus connues en Allemagne. Mais une fois dans le classement, ce n’était plus qu’une question de temps avant que ses saveurs exquises fassent davantage parler de lui. La forêt noire est vite devenue le gâteau chouchou, voire incontournable, des Allemands. Tous les deux ans depuis 2006, des pâtissiers amateurs et professionnels s’affrontent avec des recettes faites maisons lors d’un célèbre festival du gâteau Forêt-Noire organisé à Todtnauberg, en Allemagne.