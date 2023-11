Quelle est l’histoire de l’emblématique citron de Menton ?

Cet agrume est cultivé dans la petite ville des Alpes-Maritimes depuis le XVe siècle. De nos jours, le citron de Menton est d’autant plus noble qu’il est rare. Le citron de Menton a reçu le label européen IGP en octobre 2015.

Notre recette du jour est consacrée à la bûche à la crème de citron de Menton. On reconnaît le citron de Menton de ses cousins en premier lieu grâce à sa couleur, jaune clair à jaune verdâtre lorsqu’il est primeur et jaune intense à lumineux à maturité optimale. On l’apprécie particulièrement pour son goût, plus sucré que les autres, et sa forte concentration en huiles essentielles. De forme elliptique plutôt que ronde, le calibre de cet agrume se situe entre 53 mm et 90 mm. Sa peau présente peu d’irrégularités d’aspect, de déformations ou de taches. Mais au juste, comment est né cet agrume de prestige ?

Le citron fait la fierté des Mentonnais depuis plusieurs siècles

Menton a longtemps été considérée comme “le Rocher des citrons”. La ville est située à quelques minutes de route du célèbre rocher de Monaco, mais là-bas, on ne cultive pas “le fruit d’or”. Les premiers écrits sur le citron dans la petite ville limitrophe avec l’Italie datent de 1450. Néanmoins, le véritable essor de l’agrumiculture mentonnaise apparaît réellement deux siècles plus tard, au XVIIIᵉ siècle, l’âge d’or du citron. La production d’agrumes (citrons et oranges) rapporte gros aux producteurs locaux : 35 millions de citrons sont exportés vers l’Angleterre, l’Allemagne, la Russie et même l’Amérique du Nord chaque année. À partir de 1900, la culture du citron entame son déclin en raison de la petite superficie des exploitations et leur morcellement, puis les maladies et les intempéries viennent entacher les récoltes. Durant l’année 1956, la maladie du “mal secco” due à l’ascomycète Phoma tracheiphila Petri anéantit les citronniers. Il faudra attendre les années 90 pour que la production soit relancée et que la ville de Menton connaisse un second souffle.

Qu’est-ce que le label IGP, obtenu par le Citron de Menton en 2015 ?

L’Indication Géographique Protégée dont bénéficie le citron de Menton reconnaît officiellement, au niveau européen, ses propriétés et sa qualité. Le cahier des charges élaboré par l’APCM et l’INAO impose des méthodes de culture traditionnelles. La taille des arbres ou encore la fertilisation sont réglementées, tandis que la récolte des agrumes se fait toujours à la main. L’aire géographique de l’IGP Citron de Menton ne se limite pas à la ville limitrophe avec l’Italie. Elle concerne quatre autres communes des Alpes-Maritimes dont Castellar, Gorbio, Roquebrune-Cap-Martin et Sainte-Agnès. Enfin, les citronniers doivent être plantés à une distance maximale de 7 km de la mer et à moins de 390 m d’altitude.