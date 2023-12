Quelles sont les différences entre le chevreau et l'agneau ?

Le chevreau est moins fort en bouche que l’agneau. Le cabri peut s’accompagner d’épices et d’herbes aromatiques. L’agneau est une viande plus savoureuse, avec davantage de caractère.

Le 13 h fête Noël dédie sa rubrique à la recette du cabri rôti à la mode corse, parfumé aux herbes et aux baies de myrte. L’occasion de revenir sur les différences entre le chevreau et l’agneau, deux viandes relativement fondantes et gourmandes et mises à l'honneur pendant les fêtes selon les régions.

Le chevreau, une viande riche en protéines et peu grasse

La cuisine corse est réputée pour être authentique, ensoleillée et rustique. C’est la raison pour laquelle l’agneau et le chevreau sont régulièrement au menu. S’il s’agit de viandes tendres et fondantes, il existe tout de même plusieurs façons de les différencier. Premièrement, par leur goût. Le chevreau, petit de la chèvre, est moins fort que l’agneau. C’est une viande plus raffinée, à laquelle se marient très bien légumes, épices et herbes aromatiques. Riche en protéines et non grasse, elle est également une source de vitamine B12 et de minéraux essentiels. Pour une préparation similaire, la viande caprine est 50 à 65 % moins grasse que la viande de bœuf. D’après Capr’Infos, le chevreau est consommé quasi-exclusivement pendant les fêtes de Pâques et de Noël, à l’instar de l’agneau. Mais alors, comment se distinguent-elles ?

L’agneau, une source de protéines et d'oligoéléments riche en gras et en saveurs

Si le chevreau est plus raffiné, l’agneau est de son côté plus goûtu et parfumé. Pour les amateurs de viande savoureuse et authentique, il n’y a même pas de débat entre les deux. Du côté des protéines, elles sont bien équilibrées en acides aminés. L’agneau est également riche en fer et en zinc assimilables. Les vitamines ne sont pas non plus en reste lorsqu’on en consomme puisque cette viande en contient plusieurs dont la B12, B3, B5, B2, B6 et B1. L’agneau contient néanmoins une quantité assez importante de lipides. Il est préférable d’opter pour les morceaux les moins gras, à l’instar du gigot ou le maigre de l’épaule, qui ne contiennent pas plus de 5 à 6 % de lipides.