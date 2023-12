Comment bien choisir son chapon pour Noël ?

Le chapon fait partie des volailles les plus nobles. Sa chair est réputée pour être fine et fondante. Il faut compter minimum 14 € le kg.

Notre recette Le 13H fête Noël du jour est dédiée au chapon : ici, il est laqué au Champagne et accompagné de sa purée de potimarron ainsi que d’endives braisées, il régalera sans aucun doute les papilles de vos convives. Pour confectionner ce menu, faut-il encore bien choisir son chapon.

Quels sont les critères à respecter lors du choix d’un chapon ?

À l’instar de la dinde, le chapon peut être certifié de plusieurs labels. Si vous voulez la meilleure viande possible pour vos convives, nous vous recommandons de choisir un chapon portant le label AOC de Bresse. Le jeune coq, élevé en plein air, a ainsi gambadé huit mois, soit trois de plus qu’une volaille fermière label rouge. Rassurez-vous, les chapons LR sont aussi d’excellente qualité et promettent une chair tout aussi fine et fondante. Ils ne sont pas vendus avant l’âge de cinq à six mois. Sur le marché, on trouve aussi de la viande certifiée AB (agriculture biologique).

Outre les labels, il faut veiller à choisir un chapon de forme rebondie, généreux, particulièrement au niveau des cuisses et des blancs.

Quel poids privilégier selon le nombre d’invités ?

La graisse du chapon se développe au sein même de la viande. La volaille ne diminue donc pas beaucoup à la cuisson. Vous n’avez pas besoin d’en sélectionner un très lourd : un animal de 3 kg suffit à nourrir huit à dix personnes. Si vous êtes en petit comité, il existe aussi des chapons de plus petite taille. Comptez entre 200 et 300 grammes de viande par tête.