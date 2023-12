Comment éviter les arnaques lors de l’achat d’une truffe ?

Une truffe arrivée à maturité n’est ni dure ni spongieuse, elle doit être ferme. Si elle est sans parfum, il se peut qu’elle soit desséchée. Vérifiez toujours l’origine de la truffe sélectionnée.

Lorsque l’on cherche à acheter ce produit d’exception, on veut tout sauf être pris pour une truffe ! Cette denrée onéreuse est particulièrement prisée lors des fêtes de fin d’année, raison pour laquelle le 13h vous dévoile sa recette pour réaliser un Œuf de Noël à la truffe de Touraine. Il existe plusieurs variétés, de diverses provenances et à différents prix. Voici comment ne pas se faire avoir lors de l’achat de ce champignon.

Quelles sont les différentes variétés de truffes ?

En Europe, on recense pas moins de 27 variétés de truffes. Néanmoins, seulement six sont autorisées à être commercialisées dans nos contrées. Que vous l’achetiez dans un marché local, une épicerie fine ou dans un commerce spécialisé, veillez à toujours demander l’origine du champignon. Un consommateur non averti peut très facilement confondre une truffe noire du Périgord avec sa copie chinoise, moins chère, moins savoureuse et récoltée à la pioche et non avec des chiens truffiers. En ce qui concerne la truffe noire du Périgord, son intitulé doit toujours être complété par son nom latin “tuber melanosporum” sur l’étiquetage.

Cette truffe noire d’hiver, moelleuse, croquante, et légèrement sucrée, peut être proposée de fin novembre à fin mars. Sur le marché, elle représente le meilleur rapport qualité/prix. La Truffe blanche d’Alba, vendue de décembre à mars, est l’une des plus chères. Son parfum enivrant fait songer à l’ail. La Truffe brumale ou truffe musquée (décembre à mars) est plus légère, tandis que la Truffe de Bourgogne ou Truffe grise, présente de fin septembre à janvier, a des parfums de sous-bois et de terre humide.

Les critères à respecter lors de l’achat d’une truffe

Maintenant que les variétés de truffes ne sont plus un mystère pour vous, reste encore à dissocier un bon champignon d’une arnaque. En termes de texture, la truffe doit être ferme au toucher : ni trop dure, et surtout pas spongieuse. Veillez à vous assurer qu’elle ne présente pas de trous, au risque d’avoir été consommée par un ver. Son parfum doit être intense : si elle ne dégage aucune odeur, c’est qu’elle est desséchée. Il est préférable d’acheter une truffe de mi-saison : elle sera plus savoureuse et de taille convenable. Pour ce qui est de la quantité, une truffe de 20 g est amplement suffisante pour régaler quatre personnes. Si vous souhaitez confectionner plusieurs repas avec, nous vous conseillons d’opter pour un modèle de 50 g et de bien la conserver. Une fois nettoyée, il faut l’entourer de papier absorbant, à changer une fois par jour, et la placer ensuite dans le bac à légumes du réfrigérateur, à une température comprise entre 2°C et 4°C. Elle peut être conservée maximum dix jours.