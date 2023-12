La truite, l'alternative économique au saumon ?

Ce poisson est moins gras que son alter ego. La France possède de nombreux élevages de truites, c’est donc l’opportunité de consommer local. La truite fumée est bien moins chère que le saumon, en particulier grâce à la réduction des frais de transports.

Impossible de résister à notre recette de filets de truite à la Normande proposée dans le 13h en fête. Si le saumon s’est longtemps invité sur les tables de Noël, ce produit d’exception reste onéreux pour beaucoup de Français. La truite se présente alors comme l’alternative parfaite, voici pourquoi.

La truite fumée va-t-elle détrôner le saumon à Noël ?

La truite est un poisson peu gras, riche en vitamines, minéraux et oméga-3, comme le saumon en somme. Si leurs goûts sont donc similaires, on les distingue par deux éléments notables : le taux de lipides de la truite est moins important que celui du saumon, bien plus gras que sa concurrente. De plus, la truite fumée est bien moins chère ! Il faut compter environ six euros pour six tranches, c’est moitié moins que le saumon à quantités égales, comme l’a expliqué Louis-André Rohart, pisciculteur français au micro de TF1.

La truite fumée permet de consommer un produit français

En plus de faire des économies sur le budget repas, la truite fumée offre aussi l’opportunité de consommer un poisson élevé en France. A contrario, la plupart des saumons que l’on trouve sur le marché sont produits à minimum 2 000 km de nos contrées. Consommer de la truite permet donc de faire travailler les producteurs locaux et de réduire l’impact écologique lié aux coûts de transports.