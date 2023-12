Les secrets pour fabriquer un nougat tendre à la maison

Les premières recettes de cette confiserie sont apparues au Xᵉ siècle dans une région isolée de Turquie. Le nougat est apparu au XVIIIᵉ siècle à Montélimar. Un nougat de Montélimar doit contenir au minimum ou 28 % d’amandes, 2 % de pistaches et 25 % de miel.

Tout le monde ou presque craque pour le nougat ! À ce jour, la confiserie originaire de Montélimar reste le nougat le plus consommé en France et dans le monde. La recette emblématique, apparue au 18ᵉ siècle dans la commune du Sud-Est de la France, n’est pourtant pas la première à avoir vu le jour. Avant de vous dévoiler les astuces pour concevoir un nougat tendre à la maison, découvrez les origines de cette gourmandise, qui vous donneront quelques indices pour une recette réussie.

Où est née la première recette de nougat ?

Les premières recettes du nougat sont apparues au Xᵉ siècle dans une petite région isolée de Turquie. La confiserie était confectionnée avec des amandes, du miel et des épices, et non de fruits secs comme c’est aujourd’hui le cas pour le nougat de Montélimar. En Grèce, les amandes étaient quant à elles remplacées par des noix. Au XVIIᵉ siècle, les Marseillais ont repris la recette grecque, avant que l’agronome ardéchois Olivier de Serres ne décide de planter des amandiers près de Montélimar. Mais le meilleur ambassadeur du nougat de Montélimar reste Émile Loubet, maire de Montélimar devenu président de la République de 1899 à 1906. Tous ceux qui lui rendaient visite au palais de l’Élysée avaient droit à une gourmandise venue de chez lui. Petit à petit, le nougat de Montélimar connaît le succès et sa recette à base de blancs d’œufs fondus, de miel, de pistaches et de sucre deviendra l’officielle et la définitive à partir du XVIIIᵉ siècle.

Les bons réflexes à adopter pour éviter que son nougat maison ne devienne dur

Maintenant que vous savez comment réaliser votre nougat maison grâce à la recette proposée à TF1, reste encore à apprendre comment obtenir la meilleure texture possible. La confiserie peut être très molle, tendre ou bien dure. Ce que l’on souhaite tous, c’est un nougat ferme et savoureux. Pour ce faire, veillez à peser chacun de vos ingrédients avant de commencer votre nougat. Ainsi, aucun risque de perdre des degrés entre les étapes.

Lorsque vous prenez la température du sirop, placez le thermomètre dans le liquide et non au fond de la casserole, au risque d’obtenir une information erronée.

Si malgré ces conseils, la texture de votre nougat ne vous convient pas, sachez que ce sont les blancs d’œufs qui permettent de jouer sur la fermeté de la gourmandise. N’hésitez pas à ajouter au minimum 15 grammes supplémentaires à votre préparation pour obtenir un nougat plus souple.