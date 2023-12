Nos astuces pour ouvrir les huîtres facilement et en toute sécurité

Les huîtres peuvent s’ouvrir sans couteau à l’aide du micro-ondes ou bien du four. Un cal’huîtres permet de faciliter le travail si vous appréciez le faire au couteau. Il est recommandé de préparer les huîtres une heure avant la dégustation.

Le 13h fête Noël met aujourd’hui à l’honneur une déclinaison d’huîtres froides et chaudes. Si elles font partie des entrées les plus prisées lors du repas de Noël, elles sont loin d’être simples à préparer. Voici les gestes à adopter pour ouvrir les huîtres facilement et surtout, en toute sécurité.

Chaque année, une personne est désignée pour l’ouverture des huîtres. Il faut dire que sans le coup de main et surtout, sans le bon outil, cette mission devient vite laborieuse. Si vous souhaitez réaliser cette tâche au couteau, armez-vous en premier d’un gant en cotte de maille afin de protéger votre main. Il vous faut ensuite utiliser un couteau solide à lame courte, épaisse et pointue. Une fois votre huître rincée, positionnez la partie pointue vers le bout des doigts. Insérez ensuite votre couteau entre les deux coques en plein dans la charnière. Ne faites surtout pas de mouvements de scie, au risque d’abîmer la chair et de casser la coquille. Faites pivoter le couteau d’un quart de tour jusqu’à ce que la coque se détache. Cette technique fonctionne, mais n’élimine pas tout risque de se blesser. Un cal’huîtres permet déjà de réduire les possibilités de se couper.

Micro-ondes, four et à la vapeur… Les autres techniques sans danger pour ouvrir les huîtres

Pour ouvrir des huîtres sans prendre de risques, il vaut mieux utiliser la technique du micro-ondes. Rassurez-vous, elles ne vont pas cuire ou perdre en saveur avec cette méthode. L’idée est de placer vos huîtres dans un récipient rempli d'eau. Quelques secondes suffiront pour qu’elles s’ouvrent au contact de la chaleur.

Pas de micro-ondes ? Pas de problème, cette méthode fonctionne de la même façon avec un four. Veillez néanmoins à respecter ces quelques points : l’appareil doit avoir été préchauffé à 180°C, les huîtres doivent être placées dans un plat fermé et il ne faut pas les laisser plus de quinze minutes.

Enfin, il est possible d’ouvrir les huîtres sans lever le petit doigt grâce à la technique de la vapeur. À l’instar d’un chocolat que l’on voudrait faire fondre, faites chauffer de l’eau dans une grande casserole, puis placez les huîtres à plat dans un panier au-dessus. Après cinq minutes au-dessus de l'eau en ébullition, elles devraient s'ouvrir toutes seules.