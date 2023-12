Nos astuces pour réussir une ganache salée pour vos macarons

Une ganache salée est aussi simple à réaliser qu’une recette sucrée. Il est important de bien mixer vos ingrédients pour obtenir une préparation homogène. Une mauvaise météo peut vous jouer des tours durant la création des macarons.

Le 13 h fête Noël met aujourd’hui à l’honneur une entrée des plus gourmandes : des macarons salés pour l’apéritif. On les dévore la plupart du temps au dessert, mais qui a dit qu’on ne pouvait pas élaborer des recettes salées ? Au saumon, aux tomates, au chèvre ou encore au foie gras, les déclinaisons sont nombreuses. S’il n’est pas question de supprimer le sucre pour la création des coques de macarons, voici comment réussir une ganache salée.

Que ce soit avec du chocolat, du caramel ou bien du mascarpone et autres ingrédients salés, la ganache est tout aussi simple à réaliser. Dans la recette des macarons, l’étape la plus technique à réaliser est les coques. Pour la ganache, il suffit de mixer une matière grasse à du saumon, de la poire, des champignons ou l’ingrédient salé de votre choix. Mélangez bien le tout afin d’obtenir une préparation bien homogène.

Les autres secrets à connaître pour des macarons réussis

Vous l’avez compris, la ganache n’est pas ce qui demande le plus de connaissances et d’adresse durant une préparation de macarons. Votre potentiel ennemi numéro un ? Les coques ! Pour mettre toutes les chances de votre côté, nous vous recommandons de sélectionner des matières premières de qualité comme des œufs bio, de la poudre d’amande blanche et fine, des fruits et légumes frais selon vos recettes. Beaucoup l’ignorent, mais la météo peut vous jouer des tours ! Les macarons ne supportent pas l’humidité, donc s’il pleut à l’extérieur, la texture peut ramollir. De la même façon, on évite de cuisiner autre chose en même temps ou de faire tourner le lave-vaisselle au moment de la préparation. Enfin, vous n’êtes certainement pas sans savoir que la cuisson est l’une des étapes les plus cruciales de la recette. Chaque four est différent, il faut donc bien le connaître pour choisir la bonne température et la durée exacte de cuisson. En moyenne, douze minutes à 150° en chaleur tournante suffisent. S’ils se décollent facilement sans laisser de résidus sur le papier cuisson lorsque vous les sortez, c’est parfait.