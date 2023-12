VIDÉO - Fêtes de fin d'année : découvrez les feux de la Nativité, qui illuminent les nuits corses

Une tradition qui se perpétue en Corse : celle des feux de Noël. U focu di Natale est une façon de célébrer à la fois la Nativité et le solstice d'hiver. Dans les villages, les habitants sont nombreux à se réunir autour du bûcher pour le réveillon.

Allumer le feu de la veille de Noël, c'est une tradition qui existe dans les villages corses depuis la nuit des temps. Tout commence quelques jours avant Noël, comme on l'observe dans le reportage du 13H en tête de cet article. C'est au bruit de la tronçonneuse que se réveillent les habitants du petit village de Speloncato. Sur la place devant l’Église, chacun a apporté une souche ou une branche, de quoi fabriquer la plus haute tour possible pour allumer le feu.

À Speloncato, la tradition, c'est sacré. Dans le temps, les anciens levaient les bûches à la main, raconte un habitant au micro de TF1. Désormais, des engins de levage aident à installer d'énormes souches d'arbres pour la base du bûcher. Comme autrefois, le brasier doit tenir jusqu'à la nouvelle année. Gare à celui qui le laisse s'éteindre.

Il y a très longtemps, chaque personne apportait une bûche de son foyer pour alimenter le feu. La tradition s'est perdue, mais les villageois restent quelques instants à contempler les flammes avant d'aller réveillonner chacun chez soi. Un dernier instant pour se souhaiter une belle année au son des chants de Noël qui résonnent dans la vallée.